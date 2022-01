Onlinebanking-Quote nimmt wegen Corona weiter zu : Sparkasse hat zum Jahreswechsel Filial-Öffnungszeiten reduziert

Inzwischen hat die Sparkasse Düsseldorf einen zweiten Filialbus in den Betrieb genommen, erst einmal jedoch als Test. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Geldinstitut unterteilt die Filialen jetzt in drei Kategorien. Neun haben an fünf Tagen geöffnet, sechs an anderthalb und elf Kundencenter nur noch an einem Tag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Zum Jahresstart hat die Stadtsparkasse die Öffnungszeiten in den meisten ihrer 32 Filialen drastisch reduziert. „Wir haben darauf reagiert, dass wegen Corona immer weniger Kunden kommen“, sagt Sparkassen-Sprecher Fabian Haag. Die Kunden seien durch Aushänge an den Kundencentern informiert worden. Sein Kollege Volker Schlede ergänzt: „Die Pandemie hat die Zahl der Nutzer des Onlinebankings auf nun fast 70 Prozent erhöht.“ Da nicht zu vermuten sei, dass diese Kunden noch einmal zum persönlichen Filialbesuch zurückkehrten, würden die Zeiten auch nach Ende der Pandemie so bleiben. Die Berater in den Kundencentern sind mit Termin unter der Woche von 8 bis 19.30 Uhr verfügbar.

Heinz-Leo Schuth ist Baas des Heimatvereins Werstener Jonges und war über viele Jahre Bezirksvorsteher im Stadtbezirk 9, was heute der Bezirksbürgermeister ist. Er reagiert verärgert auf die Maßnahme der Sparkasse, von der auch Wersten mit einer neuen Öffnungszeit von nur noch anderthalb Tagen betroffen ist: „Der Stadtteil hat rund 28.000 Einwohner; da frage ich mich, warum die Filiale nicht ähnliche Öffnungszeiten wie die in Benrath hat.“ Eine Bekannte von ihm habe am Mittwoch 20 Minuten bei Regen in einer Schlange vor dem Kundencenter gestanden. Schuth: „Das kann man keinem zumuten.“ Und längst nicht alles könne man mit seinem Kundenberater regeln. Da es in Wersten keine andere Bank mehr gebe, seien viele noch Kunden bei der Sparkasse.

Unterstützung bekommt Schuth von Klaus Erkelenz, Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 10. Auch die Filiale in Garath hat nur noch an anderthalb Tagen die Woche geöffnet. „Ich sehe die Sparkasse als öffentlich-rechtliche Anstalt in einer anderen Verpflichtung als andere Geldinstitute.“ Auch Erkelenz verweist auf die Einwohnerzahl des Stadtbezirk, die bei rund 30.000 liege.

Besonders betroffen sind Kunden dieser elf Standorte: Reisholz, Unterrath, Vennhausen, Lörrick, Angermund, Großmarkt, Staufenplatz, Grafenberger Allee, Haus Lörrick, Stockum und Unterbach. Dort öffnet die Sparkasse nur noch an jeweils einem Tag in der Woche von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr.

In diesen sechs Filialen sind die Kundencenter nur noch an anderthalb Tagen geöffnet: Wersten, Garath, Vennhausen, Oberbilk, Rath und Unterbilk .Dazu unterhält die Sparkasse noch neun Filialen in Düsseldorf, die an fünf Tagen geöffnet sind: Berliner Allee (Zentrale), Derendorf, Oberkassel, Gerresheim, Eller, Benrath, Kaiserswerth, Bilk und Hauptbahnhof. Diese Standorte sind laut Sparkasse wegen ihrer Größe und ihrer noch guten Kundefrequenz ausgesucht worden. Schlede weist auf die Service-Hotline (0211-878 22 11) hin, die montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr besetzt sei und an der man viele Dienstleistungen erledigen könne.