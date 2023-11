Düsseldorfer Altstadt Sparkasse an der Bolkerstraße wird zur Punkrock-Pizzeria

Bier und Burger statt Bausparen, Rock and Roll statt Riester-Rente: Die frühere Sparkassen-Filiale an der Bolkerstraße wird gerade groß umgebaut – für ein gastronomisches Konzept, das aus Augsburg nach NRW expandiert. „Bob’s Punkrock Pizzeria & Beer Bar“ soll im Januar auf zwei Etagen an der Ecke Schneider-Wibbel-Gasse eröffnen. Das hat Bauleiter Daniel Kwiatkowski von Bob’s unserer Redaktion bestätigt.