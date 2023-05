Spargelsaison in Düsseldorf Und dazu ein Pfund Butter

Der Boden, in dem der Spargel besonders gut gedeiht, ist vom Regen in der Nacht noch feucht und klebt Jürgen Benninghoven an den Schuhen. Der Landwirt stapft über das Feld zu der Maschine, die die Folie anhebt und die Spargelköpfe in der Erde enthüllt. Auf dem kleinen Feld an der Rennbahn, auf dem früher Kartoffeln und Getreide wuchsen, baut Benninghoven seit fast zehn Jahren Spargel an. Ein Hektar Grün, ein Hektar Weiß, jeweils sieben Tonnen. Dass er Spargel mitten in der Stadt und an den Rändern Düsseldorfs anbaut, habe anfangs für Verwunderung gesorgt, sagt der Landwirt. „Die Anwohner am Unterbacher See und in Vennhausen haben ganz schön komisch geguckt und waren skeptisch, ob das schmeckt.“ Mittlerweile stünden sie Schlange an seinem Saisonstand. Hadert ein neuer Kunde mit der Ware, bricht er eine rohe Spargelstange entzwei, beißt in die eine Hälfte und reicht die andere seinem Gegenüber. Damit habe er noch alle überzeugt.