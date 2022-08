M itmach-Tagung zu Statussymbolen : Spannende Diskussion über „Wie viel ist dein Outfit wert?“

Düsseldorf Bei einer Veranstaltung im Haus der Universität wurde über Statussymbole und Selbstinszenierung gesprochen. Und darüber, welche Rolle soziale Medien dabei haben.

(sime)Das offene Angebot einer Mitmach-Tagung nutzten im Haus der Universität Jugendliche und Erwachsene. Dass die Inszenierung der eigenen Person vor 200 Jahren ebenso wichtig war, wie sie heute ist, bildete den Auftakt der Veranstaltung. Auch damals spielten besondere Outfits eine Rolle für die Gruppenzugehörigkeit. Zu der Aktion luden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom BMBF-Projekt „Parvenue“ des Instituts für Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität ein. „Wir wollen mit verschiedenen Aktionen zum Nachdenken anregen, mit welchen Objekten umgebe ich mich und warum“, sagt Kunsthistorikerin Julia Trinkert. Die Junior-Professorin an der Heinrich-Heine-Universität forscht zu Statussymbolen im 18. Jahrhundert und spannte den Bogen in unsere Zeit. Gemeinsam mit den verschiedenen Gästen, die unter anderem bekannt aus den sozialen Medien sind, gingen die

Teilnehmer dann aktiv auf Spurensuche. Wie entwickeln sich Moden? Gibt es für alle gleiche Aufstiegschancen und herrscht Bildungsgerechtigkeit. Auf der Bühne diskutierten Nils Leonik bekannt aus dem Youtube Format „whynils“, Journalistin Anabelle Körbel, Reyhan Sahin bekannt unter dem Künstlernamen “Lady Bitch Ray”, eine Wissenschaftlerin, Buchautorin, Aktivistin und Rapperin, die Modebloggerin Lourene Gollatz, Tänzer Charlie Conley und Tobias Kargoll, Gründer von “hiphop.de”. Gemeinsam mit den Teilnehmern gingen sie der Frage nach, wie Trends inszeniert werden und was sich von der Zeit der Adeligen im 18. Jahrhundert bis zu den heutigen Influencern in den sozialen Netzwerken verändert hat. „Sind eure Accounts eigentlich auch Statussymbole?“, möchte ein Gast wissen. Nahezu alle sind sich schnell einig, dass dies auf sie zutrifft. Im weiteren Verlauf trafen sich dann kleinere Gruppen zum Austausch über Themen, die aus der Diskussion entstanden. Das war Ziel der Veranstalter. „Wir haben dafür einzelne Aktionsräume vorbereitet“, sagt Kunsthistorikerin Julia Trinkert. Dort stand einerseits der gemeinsame Austausch auf dem Programm, aber auch die Gestaltung von Buttons, Collagen oder Jutetaschen. Im Anschluss stand ein Photowalk in der Düsseldorfer Innenstadt auf dem Programm. Bis zum 21. August wird jeden Tag um 10 Uhr ein Bild auf dem Instagram-Kanal @parvenue_projekt veröffentlichtbei dem es sich um einen Ausschnitt eines Fotos zum Thema Statussymbole innerhalb der Düsseldorfer Innenstadt handelt. Wer den Ort am schnellsten findet und ein Foto davon in seiner Story auf Instagram veröffentlicht, nimmt, kann später einen Preis gewinnen, der in Kooperation mit dem Hetjens - Deutsches Keramikmuseum verlost wird.