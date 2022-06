Kinder-Ferienprogramm im Aquazoo Düsseldorf : Spannende Blicke durchs Mikroskop auf Meerestiere

Düsseldorf Der Aquazoo lädt Kinder während der Sommerferien zu besonderen Entdeckungstouren ein. Auch um Dinosaurier wird es dabei gehen. Für kostenpflichtige Workshops muss man sich anmelden.

(semi) Die Schulferien haben begonnen, doch langweilig muss es für Düsseldorfer Kinder nicht werden, die (noch) nicht in den Urlaub fahren. Denn der Aquazoo Löbbecke hat für Schulkinder ein besonderes Ferienprogramm entwickelt. Bei den „Tierischen Ferienaktionen“ vom 18. bis 29. Juli – immer wochentags von 10 bis 18 Uhr ohne Anmeldung – können junge Naturforscher teilnehmen an Entdeckungstouren mit Rallyebögen, an Mal- und Bastelaktionen und auch das Mikroskopieren kann vor Ort ausprobiert werden. Am Ferienstand vor der Tropenhalle stehen zudem zum Beispiel Tastboxen bereit, tropische Gerüche, Krokodilleder, Korallen und vieles mehr können dort erlebt werden.

In der Zeit vom 28. Juni bis 5. August gibt es zudem besondere Ferienworkshops für Schüler. Hier eine Auswahl: „Der blaue Planet und seine bunten Korallenriffe“ (Dienstag, 28. Juni, 9 bis 12 Uhr), „Auf Unterwasserpirsch – mit der Kamera“ (Mittwoch, 29. Juni, 10 bis 13 Uhr), „Spuren der Erdzeitalter“, (Dienstag, 12. Juli, 13 bis 17 Uhr) oder „Die verrückte Welt der Frösche und Molche“ (Dienstag, 19. Juli, 9 bis 12 Uhr), „Entdeckungsreise in den Regenwald“ (Montag, 25. Juli, 9 bis 12 Uhr), „Tierfotos lebendig und scharf“ (Dienstag, 26. Juli, 10 bis 14 Uhr) oder „Die lebenden Verwandten der Dinosaurier“ (Dienstag, 2. August, 9 bis 12 Uhr). Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an diesen Angeboten allerdings erforderlich. Zudem sind je Workshop 5 Euro zuzüglich zum Eintritt in den Aquazoo zu zahlen. Zum Ferienabschluss gibt es auch wieder die beliebte Abendführung „Nachts unter Tieren“ für Kinder ab sieben Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.