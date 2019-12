Weihnachtssingen in Düsseldorfer Arena : Spätzünder bereiten sich auf ihren Weihnachtsauftritt vor

Düsseldorf Der Chor wird beim zweiten „Düsseldorf singt Weihnachtslieder“ in der Arena auftreten und zusammen mit gut 25.000 Besuchern Lieder singen.

Konzentrierte Spannung liegt über der Chorprobe im Bachsaal der Johanneskirche, denn Spätzünder, so heißt der rund 100-köpfige Seniorenchor der Bürgerstiftung Düsseldorf, ist dabei, sich gesanglich auf „Düsseldorf singt Weihnachtslieder“ vorzubereiten. Zum zweiten Mal findet das stimmungsvolle Singen, zu dem rund 25.000 sangesfreudige Kehlen am Montag, 23. Dezember, um 18 Uhr erwartet werden, in der Merkur Spiel-Arena statt. Die instrumentale Begleitung stellen die Bands Alt-Schuss, Kokolores, enkelson, das Orchester Michael Kuhn sowie die Swinging Funfares. Die Moderation übernimmt André Scheidt, bekannt als Stadion-Sprecher bei der Fortuna und bei der DEG.„Doch an diesem Abend ist klar, der eigentliche Star ist das Publikum“, sagt Hendrik Hußmann von D-Live, der das Weihnachtsevent in der Arena betreut. Auf dem Programm, das jeder mitsingende Gast als textliche Gedankenstütze in Heftform erhält, stehen überwiegend Weihnachtslieder, die in ihrem traditionellen Arrangement belassen wurden.