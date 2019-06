Standortsuche : Sorge um Zukunft des Sozialkaufhauses

Düsseldorf Rund 200 Menschen arbeiten für das Caritas-Haus in Bilk, doch im Sommer 2020 sollen sie umziehen. Das Gebäude an der Völklinger Straße weicht einem neuen Wohn- und Büroquartier.

In der Raucherecke am Sozialkaufhaus der Caritas in Bilk geht es um die Zukunft. Die Kündigung des Standortes, zu dem auch eine Schreinerei, ein Bistro sowie weitere Serviceabteilungen gehören, treibt die 200 Mitarbeiter um. Im Juni 2020 soll alles geräumt sein. „Wo landen wir? Können überhaupt alle mit? Wie soll ich ans andere Ende der Stadt kommen?“, fragen einige. Tatsächlich ist offen, wie und vor allem wo es weitergeht. Eine Option ein paar Kilometer weiter wird gerade geprüft – Ausgang offen. Auch Bürger, die an der Völklinger Straße Gartenarbeiten oder Entrümpelungsdienste einkaufen, und Kunden, die auf die günstigen Gebrauchtwaren angewiesen sind, machen sich Sorgen. Die Fakten im Überblick.

Alternativen Günstige Waren bieten auch andere soziale Träger an. Die Renatec, eine Tochter der Diakonie, betreibt im Stadtgebiet acht sogenannte „Fairhäuser“. Der Sozialverband katholischer Männer macht das Angebot „Cash und Raus“ (vier Filialen in Düsseldorf) und die Franzfreunde betreiben in Derendorf ein Sozialkaufhaus.

Was macht die Suche nach Alternativen so schwer? Die meisten der 200 Mitarbeiter erhalten Lohnzuschüsse des Jobcenters oder werden anderweitig öffentlich gefördert. Viele waren Langzeitarbeitslose. Einige hatten noch nie eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt. Jetzt werden sie im Garten- und Landschaftsbau oder in der Recycling-Abteilung beschäftigt. Der Sozial-Standort versorgt also nicht nur ärmere Düsseldorfer mit Textilien, Möbeln und anderem Hausrat, sondern baut auch Menschen mit gesundheitlichen, sozialen und persönlichen Problemen eine Brücke in eine selbstbestimmtere Zukunft. „Als Sozialunternehmen machen wir keine Profite, sondern kalkulieren ausschließlich kostendeckend. Miet- und Immobilienpreise, wie sie am freien Markt in Düsseldorf üblich sind, können wir uns in vielen Vierteln nicht leisten“, sagt René Trenz. Der 53-Jährige hat das Sozialkaufhaus vor 31 Jahren mit aus der Taufe gehoben und auch die Zusammenlegung der Angebote an der Völklinger Straße im Jahr 2001 organisiert. „Vor 18 Jahren hatten wir Mietkosten von etwa 150.000 Euro, inzwischen zahlen wir pro Jahr 240.000 Euro – ohne Nebenkosten“, sagt er. Und wo liegt die Schmerzgrenze? „Vor dem Hintergrund, dass wir pro Jahr 4,3 Millionen Euro Kosten erwirtschaften müssen, sind Beträge jenseits von 300.000 Euro kaum darstellbar.“