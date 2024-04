„Cash und Raus“-Filiale in Düsseldorf gerettet „Wir machen ein Salto vor Freude“

Info

Haushaltspolitik Die Bundesregierung spart seit Jahren beim Budget für „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“. Dazu gehören auch Ein-Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose, die in Sozialkaufhäusern wie „Cash und Raus“ wieder Anschluss an den Arbeitsalltag finden sollen. 2024 fallen 170 solcher „Arbeitsgelegenheiten“ in ganz Düsseldorf weg – das entspricht etwa 20 Prozent.