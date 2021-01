Gefährdete Kinder in Düsseldorf : Sorge um mehr misshandelte Kinder wegen Corona

Düsseldorf Am Evangelischen Krankenhaus und in der Kinderschutzambulanz befürchtet man eine hohe Dunkelziffer. Viele Verletzungen würden jetzt nicht auffallen, weil Kinder seltener zum Arzt gebracht werden würden.

Es gibt Sorgen, die begründet sein können, auch wenn man sie (noch) nicht mit Zahlen belegen kann. Die um mehr Fälle von Kindesmisshandlungen in der Corona-Krise ist so eine. Im stationären Bereich an der Klinik für Kinder und Jugendliche am Evangelischen Krankenhaus (EVK) habe man zwar bisher keine Auffälligkeiten festgestellt, sagt Chefärztin Monika Gappa. So äußert sich auch das Florence-Nightingale-Krankenhaus auf Anfrage unserer Redaktion. Doch das Problem aus kinderärztlicher Sicht sei es, dass vieles jetzt „im Verborgenen läuft, auch weil die sonst üblichen Arzttermine bei den niedergelassenen Kinderärzten wegen eher banaler Infekte ausfallen und Verletzungen nicht mehr zufällig bei dieser Gelegenheit gesehen werden“, meint Monika Gappa.