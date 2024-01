Neue Proteste möglich Sorge um Apothekensterben in Düsseldorf

In der Düsseldorfer Apotheke-Branche zeichnet sich weiterhin keine Trendwende ab. Das zeigt ein Blick in die jüngste Statistik der Apothekerkammer Nordrhein, die für den Kammerbezirk erstellt wurde. Demnach wurde 2023 gerade einmal eine Apotheke in der Landeshauptstadt neu eröffnet: die Boulevard-Apotheke in der Carlstadt. Der Inhaber betreibt bereits mehrere mit gleichem Namen, etwa in Oberkassel. Damit wird deutlich: Das Apothekensterben kann auch in Düsseldorf kaum gestoppt werden, für Apotheker ist es weiterhin unattraktiv, eine Apotheke zu eröffnen – sogar in einer Stadt wie Düsseldorf.