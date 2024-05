Tiere in Düsseldorf Die Geschichte von Streuner Arthur

Die Filmkunstkinos laden in Kooperation mit den Magazinen City Dog und Düsseldogs am Mittwoch, 15. Mai, zu einer Sondervorführung des Films „Arthur – der Große” mit Mark Wahlberg in das Atelier-Kino, Graf-Adolf-Straße 47, ein. Der Abend wird zugunsten des Tierschutzvereins Notpfote veranstaltet. Es ist die abenteuerliche Geschichte eines Streuners, der sich Extremsportlern um Mikael Lindnord anschließt und mit ihnen in Ecuador rund 690 Kilometer zurücklegt. Lindnord nahm Arthur später mit nach Schweden; der Hund wurde zu einem Star in den Sozialen Medien. Beginn des Films ist um 19 Uhr.