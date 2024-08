Zum 40-jährigen Bestehen Schifffahrt-Museum öffnet seine Türen mit neuer Sonderausstellung

Die Besonderheit der Ausstellung zeigt sich auch am großen Umbau des Museums. Ganze vier der insgesamt sieben Etagen werden aktuell bespielt – sonst ist es bei Sonderausstellungen immer nur eine Etage. Von Einblicken in die Reisevorbereitungen über die neue Ära der Romantik bis hin zur Geschichte der ersten englischen Touristen am Rhein werden in der Ausstellung viele Aspekte auf vielfältige Art und Weise thematisiert. „Wir bieten Rheinromantik made in Düsseldorf in der Kunst“, sagt Annette Fimpeler, Leiterin des Schifffahrt-Museums. Um die Besucher zum Mitmachen zu bewegen, gibt es unter anderem Hörstationen, eine Memory-Station, einen Guckkasten als Vorläufer von 3D-Animationen sowie einen Nachbau eines Stereoskopen. „Besonders freue ich mich darüber, dass mit der großzügigen Unterstützung auch diese Ausstellung mit ‚bewegten‘ und spielerischen Elementen die Besucherinnen und Besucher anspricht“, betont Fimpeler. „Es geht darum, nicht zu merken, dass man etwas lernt.“