Debatte um Gewerkschaftsforderung Sollen Kita- und Schulkinder umsonst essen?

„Ein Umsonst-Essen in Kitas und Schulen bietet die Chance, das Risiko einer Mangelernährung zu reduzieren – und damit auch eine zu einseitige Ernährung auszubremsen“, sagt Zayde Torun von der NGG-Regionalgruppe Düsseldorf-Wuppertal und kritisiert in diesem Zusammenhang die Landesregierung von NRW. Diese habe vor längerer Zeit in Aussicht gestellt, dass zumindest Kita-Eltern schrittweise von der Beteiligung an den Essenskosten befreit werden sollen. Geschehen sei das aber bislang nicht.