Entscheidung im Düsseldorfer Stadtrat : Düsseldorf soll schon 2035 klimaneutral werden

Der Stadtrat will mehr für den Klimaschutz tun. Was das konkret bedeutet, ist aber noch reichlich unklar. Ein Experte rechnet mit „umfassenden Veränderungen auf vielen Ebenen“.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf