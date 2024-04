Hohe Mieten in Düsseldorf Düsseldorf soll neues Wohnheim für Azubis bekommen

Nicht für das Vorhaben stimmte die CDU, die sich enthielt. Ihre Vertreter hatten zu bedenken gegeben, dass die Möglichkeit für Wohnraum anderer Art blockiert werde, etwa für sozial geförderte Wohnungen. Auch das Problem der Umwandlung des Azubi-Wohnheims in der Zukunft in andere Wohnformen, wenn der Bedarf nicht mehr gegeben sein könnte, wurde problematisiert. In dem Wohnheim würde es etwa 14 Quadratmeter große Mini-Apartments geben, deren Charakter auch durch Förderungen festgelegt wäre.