Vorbild ist Hamburg : Düsseldorf bekommt einen City-Manager

Die Düsseldorfer Innenstadt mit der Oststraße (unten links), fotografiert in Richtung Rheinturm, Johanneskirche und Rhein . Foto: Endermann, Andreas (end)

Exklusiv Düsseldorf Es soll eine starke Stimme für den Dialog mit Stadtspitze und Stadtmarketing geben. Dafür muss aber erst einmal die Innenstadt wachsen.

Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf soll eine City-Managerin oder einen City-Manager bekommen. Das ist das einstimmige Ergebnis der City-Konferenz, zu der das Forum Stadtmarketing ins Haus des Handels eingeladen hatte. An dieser Person soll niemand vorbeikommen, wenn in der Innenstadt gefeiert, gebaut oder der Verkehr umorganisiert wird oder es um eine Werbekampagne geht. In den nächsten zwölf bis 24 Monaten soll die Managerfunktion besetzt werden. Die wichtigsten Fakten:

Die Idee Vorbild ist Hamburg, wo es City-Management bereits seit 20 Jahren gibt. City-Managerin ist Brigitte Engler, sie ist in der Hansestadt bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Sie hat eine hohe Präsenz in den Medien, denn sie vertritt die Interessen der Händler, aber auch der Immobilieneigentümer. Letztere werden immer wichtiger, da die Zahl der von Inhabern geführten Geschäfte stark abnimmt und die Filialisierung dominiert. Geschäftsführer einer Filiale haben aber weder das nötige Budget noch die Kompetenz, beim Standortmarketing mitzuspielen. Eigentümer jedoch haben ein nachhaltiges Interesse, dass eine Straße funktioniert, weil so langfristig Miete hereinkommt und die Einnahmen vielleicht sogar gesteigert werden können.



Die Effekte Heiner Schote von der IHK Hamburg fasste die wesentlichen Erfahrungen aus 20 Jahren City-Management zusammen. Es sei sehr wichtig, dass eine Person pointiert mit Politik und Verwaltung spreche und frühzeitig Informationen zu Bauplänen, Verkehrsführungen etc. erhalte. Hamburg habe dank des City-Managements heute zudem Events, die es früher nicht gab: Der Triathlon komme ohnehin, für die Zielgruppen des Handels aber seien das Filmfest auf der Binnenalster oder die Weihnachtsparade (die nebenbei Demos fernhalte) wichtig. Die Zahl der gesetzlich verankerten Standortgemeinschaften mit teils großer finanzieller Ausstattung habe zugenommen, sie seien Mitglieder und enge Kooperationspartner. Direkte Mitglieder gebe es 105, mit den indirekten seien es 850.

Die Innenstadt Der Begriff der Düsseldorfer Innenstadt konzentrierte sich lange auf Schadowstraße, Königsallee und Altstadt. Sie gehören auch zum Forum Stadtmarketing. In der Diskussion wurde rasch festgestellt, dass dieser Zuschnitt zu eng gefasst ist. Der Kreis folgte dem Vorschlag von Ulrich Biedendorf (IHK), einen erweiterten Innenstadtbegriff zu formulieren, der sich an der Bahnlinie rund um die Innenstadt orientiert. Dann beginnt die Innenstadt im Süden an den Düsseldorf Arcaden und reicht über die Innenstadt bis zur Nordstraße. Im Osten ist die Toulouser Allee mit den neuen Hochhäusern die Grenze, im Westen ist es der Rhein.

Der Weg Die Standortgemeinschaften in diesem Bereich sollen ins Forum aufgenommen werden. Dann soll das City-Management eingeführt werden. Begrüßt wird dies vom Stadtmarketing und der Stadtverwaltung, die dann einen zentralen Ansprechpartner haben. Ziel ist eine Umsetzung in ein bis zwei Jahren.

Die Teilnehmer Bei der City-Konferenz diskutierten Chefs oder Geschäftsführer von Standortgemeinschaften (Schadowstraße, Kö, Friedrich-, Nord- sowie Graf-Adolf-Straße), Geschäftsführer von IHK und Handelsverband. Frank Schrader, Chef Düsseldorf Marketing/Tourismus, sowie Dirk Bommes, Referent im Planungsdezernat, zudem Manager großer Kaufhäuser (P&C und Karstadt).