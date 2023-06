Pläne für neue Veranstaltungsreihe Düsseldorf soll eine „Nacht des Sports“ bekommen

Karsten Körner (FDP) sagte in der Sitzung des Sportausschusses: „Grundsätzlich finden wir den Antrag sehr gut.“ Mit der Veranstaltung könnten junge, „mittelalte“ und ältere Menschen an den Sport herangeführt werden, erklärte er. Gleichzeitig mahnte er mit Blick auf die junge Zielgruppe aber auch an, das Event nicht in die zu späten Abendstunden zu legen. Auch Claudia Bednarski (SPD) stimmte den Plänen zwar grundsätzlich zu. Den Antrag von CDU und Grünen nannte sie allerdings „etwas kleinteilig“. Aufgeführt sind in diesem mehrere Punkte, die im Konzept berücksichtigt werden sollen. So wünschen sich Sültenfuß und Graeßner als Antragssteller beispielsweise, dass die Veranstaltung an einem Freitag- oder Samstagabend beginnt und Sponsoren akquiriert werden, um den städtischen Zuschussbedarf möglichst klein zu halten. Bednarski plädierte dafür, der Verwaltung mehr Spielraum bei der Erstellung des Konzepts zu lassen. Sie betonte außerdem die Wichtigkeit, den Stadtsportbund in die Planungen einzubinden.