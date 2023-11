Diversität in Düsseldorf Queeres Zentrum als Zeichen für ein tolerantes Düsseldorf

Warum ist das Zentrum wichtig? Für Elisabeth Wilfart, Leiterin des Amtes für Gleichstellung, ist ein queeres Zentrum auch ein Statement gegen jede Form von Diskriminierung. „Und ein ,safe space‘, also ein sicherer Raum, in dem sich Menschen mit besonderer sexueller Orientierung sicher und willkommen fühlen.“ Am Ende sei es eine Entscheidung der Politik, „aber ich würde einen solchen Raum, der seinen Schwerpunkt auf soziale und kulturelle Inhalte legt, sehr begrüßen“, sagt Wilfart. Dass es überhaupt „sichere Räume“ geben muss, bereitet ihr Sorgen. Doch ein Vorfall wie der in Münster, wo beim Christopher Street Day ein Besucher an den Folgen einer schweren Körperverletzung starb, zeige die Notwendigkeit. Dass das tolerante Miteinander vermehrt unter Druck gerate, sei auch in Düsseldorf spürbar. „Da sind wir keine Ausnahme.“