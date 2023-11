Vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus 240 leere Stühle als Mahnmal für die Geiseln der Hamas

Der Schabbat gilt als wichtigster Feiertag im Judentum. Er ist ein wöchentlicher Ruhetag, der am Freitag vor Einbruch der Dunkelheit beginnt und bis in die Abendstunden des Samstags dauert. „Dann kommen die Familien zusammen und sitzen gemeinsam an einem festlich gedeckten Tisch“, sagt Oded Horowitz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Doch rund 240 Menschen in Israel fehlen dieser Tage an den Tischen ihrer Familien. Es sind die Geiseln, die von der Hamas beim Überfall am 7. Oktober entführt wurden und sich noch immer in deren Gefangenschaft finden.