Klimaschutz in Düsseldorf Solarpaneele für 240 Schuldächer

Dass Solarstrom den Einsatz fossiler Energien im eigenen Gebäude deutlich reduziert und damit das Klima schützt, kommt in den Schulgemeinden gut an. „Die Erderwärmung zu bremsen und alles für eine nachhaltige Entwicklung zu tun, gehört zu den Leidenschaften unserer Schüler“, sagt Bettina Peiffer, Leiterin der Carl-Benz-Realschule in Oberkassel. Das Thema treffe den Nerv der Heranwachsenden wie kaum ein anderes und spiele deshalb im Unterricht und bei Projekten eine große Rolle. Damit die Jungen und Mädchen verstehen, was die Paneele auf dem Dach des Erweiterungsbaus tatsächlich bringen, wurde an der Schule eigens ein Messgerät installiert. Daran lässt sich die an einem Tag eingespeiste Strommenge ebenso ablesen wie die Gesamt-Menge seit der Inbetriebnahme der Anlage vor knapp zwei Jahren. Auf 90.000 Kilowattstunden kommt die Anlage auf dem Schuldach inzwischen.