Energiewende in Düsseldorf Kommt eine Solaranlage aufs denkmalgeschützte Rathaus?

Wie Kostenpflichtiger Inhalt Denkmalschutz der Nutzung erneuerbarer Energie in die Quere kommen kann, zeigt ein Fall in Oberkassel. Die Denkmalbehörde ließ wie berichtet eine Solaranlage auf dem von der Straße aus sichtbaren Teil eines Hausdaches nicht zu. Sogar von einer negativen Vorbildfunktion für den Bereich in einer Denkmalerhaltungssatzung war die Rede. Gleichzeitig gibt es nun einen Vorstoß in der Politik, Fotovoltaik auf dem Dach des denkmalgeschützten Rathauses zu ermöglichen.