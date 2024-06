Stadtsauberkeit Mehrweg – nur in den Fan-Zones

Um das zu gewährleisten, wurde am Remondis-Standort in Essen eine Spülanlage aufgebaut. „Wir sind ziemlich gut im Recyceln, im Zählen, in der Logistik und im Sortieren. Jetzt kommt Spülen noch mit dazu“, meint Lenders. In Essen werden die Becher professionell in rund 80 Grad heißem Wasser gereinigt und vollständig getrocknet. Bei den Gastronomen kommt so nur einzeln kontrolliertes, hygienisches Geschirr an. Wichtig ist dabei auch, dass das Material sortenrein ist. „So können ausgediente Becher in andere Produkte recycelt werden, etwa Kosmetikbehälter“, sagt Roland Lenders.