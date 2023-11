Casting für die Aida Oper So wird man Statist beim Aida-Spektakel

Nach dem mentalen Lockermachen folgt das körperliche, das dann Tanztrainer Sunny übernimmt. Zu den lockeren Dance-Sounds von Bruno Mars üben sich die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Mischung aus Tanz und Aerobic. Hier zeigt sich schon, wer Musik in Bewegung umsetzen kann. Anschließend nimmt Rian van Holland in kleineren Gruppen das schauspielerische Talent der Bewerberinnen und Bewerber unter die Lupe. „Allerdings kann ich heute noch keine Entscheidung treffen, die gute Botschaft, oder auch die Enttäuschung, geht dann allen in ein bis zwei Wochen per E-Mail zu“, so die Regisseurin.