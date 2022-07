Düsseldorf fördert App : So wird man spielerisch zum Stammzellforscher

So wird man spielerisch zum Stammzellforscher

In der Spiele-App „Dish Life“ lösen Nutzer auch Aufgaben im Labor und lernen die Arbeit hinter den biotechnologischen Fortschritten kennen. Foto: Stammzellnetzwerk.NRW / Pocket Sized Hands Limited

Düsseldorf Mit Hilfe aus Düsseldorf hat die Spiele-App einer britischen Elite-Uni jetzt beste Chancen auf dem deutschen Markt. In „Dish Life“ bekommen Nutzer Einblicke in die Aufgaben und auch Dilemmas eines Stammzellforschers.

Mit einem Stammzellforscher-Avatar geht man den Weg vom unerfahrenen Studenten bis zum Professor. Die einzelnen Sprossen der Karriereleiter können dabei durch Aufgaben wie das Differenzieren von Stammzellen und deren Versorgung mit Nährstoffen, das Verfassen von Forschungsarbeiten und Prozesse wie die Beschaffung von Laborausstattung erklomme werden. Auch Führungsaufgaben, etwa die Leitung eines Labors inklusive der damit verbundenen Einstellung von Personal und Herausforderungen wie das Lösen ethischer Fragestellungen, müssen in der Spiele-App gemeistert werden.

Die Spiele-App „Dish Life“, die verschiedene Etappen und Aspekte des Werdegangs von Stammzellforschern simuliert und auch soziale und ethischen Dilemmas thematisiert, wurde von der englischen Elite-Universität Cambridge entwickelt. Dass sie jetzt auch ins Deutsche übersetzt wurde und damit beste Chancen auf dem deutschen Markt bekommt, liegt an einer maßgeblichen Unterstützung aus Düsseldorf. Das in Düsseldorf beheimatete Stammzellnetzwerk.NRW hat die Übersetzung der Spiele-App ins Deutsche veranlasst und die Arbeit auch inhaltlich betreut. Ermöglicht wurde diese Projekt-Arbeit wiederum dank der Förderung durch das NRW-Kulturministerium. Deutsch ist nach Englisch die zweite Sprache, in der „Dish Life“ jetzt verfügbar ist. Mit der vom Stammzellnetzwerk.NRW initiierten Übersetzung wurde jetzt sogar der Grundstein für die Implementierung weiterer Sprachen gelegt.