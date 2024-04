Besondere Aktion in Düsseldorf So wird man Pate für seinen Lieblingsbaum im Botanischen Garten

Die acht Hektar große Anlage an der Uni wurde 1979 eröffnet. Auf dem Freigelände gibt es etwa einen Bauern- und Apothekergarten zu entdecken und eine Wildblumenwiese, an deren Randbereichen die verschiedenen „Abteilungen“ angeordnet sind: Mit der Vielfalt der nordamerikanischen Vegetation beginnt etwa die „Geographie“, die „Systematische Abteilung“ zeigt die natürliche Verwandtschaft der Blütenpflanzen und in der „Pflanzensoziologie“ kann man zum Beispiel ein typisches Moor sehen.