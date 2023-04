Osterkirmes in Düsseldorf So wird die Kirmes auf dem Staufenplatz

Eine Neuheit und das Highlight für die Osterkirmes in diesem Jahr wird der 40 Meter hohe Kettenfliegerturm sein. Dass das Geisterdorf auf dem Staufenplatz aufgebaut wird, ist laut Wilmering auch nicht alltäglich. Nach mehr als 20 Jahren kehrt ein Mini-Autoscooter für Kinder zur Osterkirmes zurück, einen für die Großen gibt es aber selbstverständlich auch wieder – genauso wie etwa ein Riesenrad oder den Schlager-Express, wo es sich hervorragend knutschen lässt. Am Mittwoch (12. April) gehen erneut zur Bespaßung Paw-Patrol-Figuren am Kindertag von 15 bis 18 Uhr über das eingezäunte Gelände in Grafenberg, am Freitag (14. April) steigt bei Einbruch der Dunkelheit das beliebte Höhenfeuerwerk.