Museum in Düsseldorf So schön wird das neue Restaurant „Anna Maria“ im Kunstpalast

Der Ehrenhof ist ein zauberhafter Ort und schon bald lässt er sich noch besser genießen. Am Nordende der weitläufigen Anlage kann man dann in einem Restaurant sitzen und durch große Glasscheiben in Richtung Tonhalle blicken. Das Anna Maria (der Name verweist auf Jan Wellems Gattin) ist die lang ersehnte neue Gastronomie des Kunstpalasts und startet seinen offiziellen Betrieb am Dienstag der kommenden Woche. Die Betreiber Saban Emini und Joakim Olsen sind auch für einen weiteren Ort zuständig: Unter dem Dach ist das legendäre Creamcheese aufgebaut. Die Cocktailkarte für die Bar inmitten von Kunst und Handwerk der Größen Mack, Uecker und Gerhard Richter ist fertig.