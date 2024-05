Mietvertrag über drei Jahre geschlossen So wird aus dem „Mercure“-Hotel eine Unterkunft für Geflüchtete

An der Bar ist noch der Zapfhahn befestigt, ein Projektor strahlt Werbung für „Mercure“ an die Fahrstuhltür: Das sind fast die letzten Dinge, die daran erinnern, dass in dem Betonkomplex neben der griechisch-orthodoxen Kirche in Hassels bis Ende April noch ein 4-Sterne-Hotel war. Nach Pfingsten wird das Haus zur „Zentralen Unterbringungseinrichtung“ (ZUE) für Flüchtlinge.