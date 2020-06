Verkehrsversuch in Düsseldorf : So wird am Pop-up-Radweg nachgebessert

Düsseldorf Die Stadt stellte am Mittwoch die ersten Anpassungen für die neue Radspur entlang der Rheinachse vor. So soll nun das Teilstück Cecilienallee/Joseph-Beuys-Ufer in beide Richtungen befahrbar sein – aber nur an Wochenenden. Kritik an dem Verkehrsversuch kommt von Anwohnern.

Der Radweg wurde in diesem Bereich bereits am vergangenen Wochenende von Radfahrern in beide Richtungen genutzt. Für mehr Sicherheit werden auf dem Abschnitt sieben provisorische Ampelanlagen an Stellen mit kreuzendem Verkehr aufgestellt. Die Stadt hofft, dass dies in der nächsten Woche ohne weitere Kosten geschieht. Die Verwaltung schlägt außerdem dem Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag vor, dass der Radweg – anders als vom Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschlossen – auch innerhalb der Sommerferien nur am Wochenende befahrbar sein soll. Geisel geht nicht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen in den Ferien abnimmt. Würde die Spur werktags geöffnet, sei mit erheblichen Staus zu rechnen. Darüber hinaus stimmte die Verwaltung mit der Polizei weitere Optimierungen ab: Die Verkehrsführung an der Kreuzung mit der Uerdinger Straße wird mit einer zusätzlichen Markierung deutlich gemacht, die Sichtbarkeit an Einmündungen und Einfahrten wird mit Sperrflächen verbessert und die Fahrtrichtung für den Autoverkehr wird mit weiteren Pfeilen auf der Fahrbahn markiert.