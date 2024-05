Europawahl Düsseldorf wirbt mit vielen Europa-Aktivitäten für die Wahl

In wenigen Wochen, am 9. Juni, wird in Europa das Europäische Parlament gewählt. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es in Düsseldorf viele Aktivitäten rund um Europa und die EU. So fährt inzwischen die „Europabahn“ der Rheinbahn. Nicht nur außen werden die Werte der Europäischen Union beworben, auch im Inneren sind sie zu finden. Die hier verwendeten Plakate wurden von Schülerinnen und Schülern der Heinrich-Heine-Gesamtschule bei einem Europa-Workshop mit Europe Direct Düsseldorf, dem Büro für Internationale und Europäische Angelegenheiten der Landeshauptstadt, entworfen. Intensiv wurde dabei herauskristallisiert, welche Vorteile die EU bringt und wie man diesen Mehrwert am besten kommunizieren kann. Die Bahn ist auf den Linien U70, U75, U76, U77, U77, U78 und U79 anzutreffen.