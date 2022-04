Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Oliver Schreiber in den Landtag einziehen

So will Oliver Schreiber in den Landtag einziehen

Düsseldorf Oliver Schreiber kandidiert im Wahlkreis 42 im Düsseldorfer Osten für die SPD für den Landtag. Er ist auch Vorsitzender der Sozialdemokraten in Düsseldorf.

Wofür steht er politisch? Schreibers zentrales Thema ist die Wohnungspolitik. Er setzt sich für bezahlbares Wohnen ein – nicht nur bei Neubauten, sondern vor allem hinsichtlich bezahlbarer Mieten im Bestand. Besonders im Düsseldorfer Osten sieht er in Bereichen die Gefahr der Gentrifizierung – etwa rund um den Gertrudisplatz in Eller, in Flingern-Süd und im südlichen Gerresheim. „Mir geht es um die Zusammensetzung der Bevölkerung in diesen Stadtteilen, die sich vollkommen zu verändern droht“, sagt er. Unterstützung fordert er etwa für Kleinvermieter, für die nötige energetische Sanierungen und Modernisierungen manchmal schwer zu stemmen sind. Einen weiteren Schwerpunkt setzt er in der Bildungspolitik.