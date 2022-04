Landtagswahl 2022 in Düsseldorf : So will Mona Neubaur (Grüne) in den Landtag

So will Mona Neubaur (Grüne) in den Landtag

Düsseldorf Die Spitzenkandidatin der Grünen hat ihren Wahlkreis im Düsseldorfer Norden. Was Mona Neubaur erreichen will – und welches überraschende politische Vorbild sie hat.

Wer ist das? Mona Neubaur ist derzeit am häufigsten von allen Düsseldorfer Kandidaten in den Medien zu sehen: Die Landeschefin der Grünen tritt zur Landtagswahl als Spitzenkandidatin an. Die gebürtige Bayerin kam mit 19 Jahren zum Studium an der Heinrich-Heine-Universität (Pädagogik, Psychologie, Soziologie) nach Düsseldorf. Hier leitete sie bis 2014 als Geschäftsführerin die parteinahe Heinrich-Böll-Stiftung, bevor sie als Landesvorsitzende hauptamtlich für die Partei tätig wurde. Ein politisches Mandat hat sie noch nicht ausgeübt. Sie kennt sich auch in der Düsseldorfer Kommunalpolitik aus: Von 2007 bis 2014 leitete sie den Kreisverband der Grünen.