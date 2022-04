Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Lukas Mielczarek in den Landtag einziehen

So will Lukas Mielczarek in den Landtag einziehen

Düsseldorf Im Düsseldorfer Osten geht der 22 Jahre alte Lukas Mielczarek ins Rennen um die NRW-Landtagswahl. Er hat bislang eine steile Karriere in der Kommunalpolitik hingelegt.

Wer ist das? Der 22-jährige Lukas Mielczarek gilt derzeit – auch aufgrund seines jungen Alters – als eine der interessantesten Persönlichkeiten in der Düsseldorfer Politik. Der Student der Computerlinguistik (Heinrich-Heine-Uni) war einer der Wortführer der örtlichen Fridays-for-Future-Demonstrationen und hat in der Kommunalpolitik eine Blitzkarriere hingelegt: Im vergangenen Jahr stellte die Partei ihn als Spitzenkandidat für die Ratswahl auf, später saß er bei den Bündnisverhandlungen mit der CDU am Tisch. Er ist umweltpolitischer Sprecher der Ratsfraktion – eine ungewöhnliche Rolle für einen, der kürzlich erst sein Abi (am Max-Planck-Gymnasium) gemacht hat. Zudem ist er Mitglied der Bezirksvertretung 6.