Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Edith Bartelmus-Scholich in den Landtag einziehen

So will Edith Bartelmus-Scholich in den Landtag einziehen

Düsseldorf Edith Bartelmus-Scholich kandidiert für die Linke im Düsseldorfer Osten im Wahlkreis 42 für den Landtag. Sie ist auch Mitglied des Landesvorstands der Partei.

Wer ist das? Für den Wahlkreis 42 tritt Edith Bartelmus-Scholich für die Linke an. Die frühere Projektmanagerin ist inzwischen Rentnerin und lebt nicht in Düsseldorf, sondern seit 1998 in Krefeld. Geboren ist sie allerdings in der Landeshauptstadt; Bartelmus-Scholich ist in Eller aufgewachsen, hat am Marie-Curie-Gymnasium in Gerresheim ihr Abitur gemacht und an der Heinrich-Heine-Universität studiert.

Edith Bartelmus-Scholich ist im Landesvorstand der Partei und ist Sprecherin der Linken NRW zu den Themen Tier- und Artenschutz sowie Atompolitik. Sie ist Mitglied bei Attac, beim BUND und unterstützt das Sozialbündnis Krefeld. Außerdem engagiert sie sich im landesweiten Bündnis für ein bezahlbares Sozialticket. Bartelmus-Scholich ist zudem Herausgeberin der linken Onlinezeitung scharf-links.de. Als Vorbilder nennt sie Rosa Luxemburg und Petra Kelly. Zu ihrer politischen Motivation verweist sie auf die vielen Krisen, darunter Klimawandel, Artensterben, Umweltzerstörung, soziale Ungerechtigkeit und Gefahr durch Kriege: „Ich möchte Anteil daran haben, dass die Zustände sich zum Besseren verändern.“