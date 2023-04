Verkehrswende in der Landeshauptstadt So will Düsseldorf E-Scooter noch schärfer regulieren

Düsseldorf · Für den Verleih von E-Scootern gelten in Düsseldorf immer strengere Vorgaben. Oberbürgermeister Stephan Keller hat nun weitere Pläne. Statt auf Verbote, wie sie sich in Paris abzeichnen, setzt man in der Landeshauptstadt auf Regulierung.

03.04.2023, 19:51 Uhr

Am Hauptbahnhof gibt es großflächige Parkzonen für E-Scooter. Dort wird häufig zu den Berufsverkehrszeiten ausgeliehen und zurückgegeben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Alexander Esch und Verena Kensbock

Für den Verleih von E-Scootern gelten in Düsseldorf immer strengere Vorgaben. Und diese Strategie soll weiter verschärft werden. Während sich in Paris nach einer Bürgerbeteiligung mit eindeutigem Votum ein Verbot abzeichnet, setzt Düsseldorf auf Regulierung.