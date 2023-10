Balkonkraftanlagen So gibt es Förderung für erneuerbare Energien in Düsseldorf

Mit dem Solarpaket I soll in Zukunft vieles rund um die Energiegewinnung aus Sonnenkraft einfacher werden. Das Gesetzespaket wurde im August vom Kabinett auf den Weg gebracht und soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. In Großstädten wie Düsseldorf gelten – gerade in Mietwohnungen – sogenannte Balkon-PV-Anlagen als Möglichkeit, um zumindest einen kleinen Anteil des eigenen Stromverbrauches aus erneuerbaren Energien direkt zu gewinnen und damit auch Kosten zu sparen.