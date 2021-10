Stadtspitze in Düsseldorf : So war Stephan Kellers erstes Jahr als Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Wahlabend im vergangenen Jahr im Düsseldorfer Rathaus Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Stephan Keller ist Anfang November ein Jahr im Amt. Geprägt wurde sein Start durch die Pandemie, die Altstadt und die Verkehrspolitik. Nun will er noch mehr Kinderschutz und Bürgerservice. Was er in seiner Zwischenbilanz sagt – und was nicht.