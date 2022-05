Märkte in Düsseldorf : Die Faszination der kleinen Preise

Auf dem Schützenplatz am Rather Broich herrschte beim Krammarkt ein dichtes Gedränge. Das bunte Treiben an jedem vorletzten Sonntag im Monat könnte bald ein Ende haben. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der womöglich vorletzte Krammarkt in Rath zog noch einmal tausende Besucher an, der Verkehr rund um den Schützenplatz stand einmal mehr still. Die Veranstalterin will aber nicht aufgeben.