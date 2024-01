Promi-Darts-WM im Maritim Hotel 1500 Fans feiern Darts-Profis und Promis in Düsseldorf

Für das Promi-Event in Düsseldorf waren einige Fans extra angereist. Eine Gruppe hielt ihr Schild mit Ostfriesland in die Kamera, auch aus Hamburg waren Fans angereist. Andrea und Dagmar kamen im Partner-Weltall-Look und waren extra aus Niedersachsen für das Wochenende nach Düsseldorf gereist. Nicht von ganz so weit her, aber mit sehr kreativen Outfits, kamen Niklas und sein Vater Michael. Aus ihrer Heimat in der Nähe der niederländischen Grenze war die Anreise nach Düsseldorf nicht ganz so weit. „Wir sind beide große Darts Fans“, sagte Niklas, der eine Dartscheibe mit einem Loch für den Kopf trug. Die Lieblingsspieler des Vater-Sohn-Duos? „Gerwyn Price und Luke Humphries.“