So war die Nacht der Museen in Düsseldorf Fifties-Feeling und ein Goldschatz bei der Nacht der Museen

In der Mahn- und Gedenkstätte auf der Mühlenstraße lud die Sonderausstellung „Brandgefährlich“ dazu ein, sich mit der unrühmlichen Geschichte der Düsseldorfer Feuerwehr zwischen 1933 und 1945 auseinanderzusetzen. Zu einem Rundgang durch die Gedenkstätte gehörte auch der Abstieg in die weitläufige historische Bunkeranlage, die tatsächlich bis unter das Hotel De Medici führt. Das niedrige Deckengewölbe und die Enge der einzelnen Räume vermitteln einen Eindruck davon, wie sich die Menschen während der Bombenangriffe auf Düsseldorf ab 1940 gefühlt haben müssen. Ausgelegt waren 45 Quadratmeter für 26 Personen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es weit mehr waren, die wahrscheinlich kaum Platz hatten, sich hinzusetzen. David von der Lieth, Leiter der Feuerwehr Düsseldorf, ordnete beim Talk im Foyer die Ereignisse in der Stadt zwischen 1933 und 1945 ein, die in der Sonderausstellung im ersten Stock dokumentiert sind. Dort ist zum Beispiel zu erfahren, dass die Feuerschutzpolizei am 9. November 1933 nicht eingriff, als die alte Synagoge auf der Kasernenstraße in Flammen stand.