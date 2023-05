Großprojekt in Düsseldorf So wäre der Blick von der Oper für alle

Düsseldorf · Der Stadtrat entscheidet in zwei Wochen, ob die Oper an der Heine-Allee neu gebaut werden soll. Was geschieht baulich und im Programm, um die Oper für die breite Bevölkerung interessanter zu machen?

31.05.2023, 05:15 Uhr

Zum Rundumblick von einer neuen Deutschen Oper am Rhein gehört diese Perspektive Richtung Südwesten mit Rheinturm und Kniebrücke. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Schauspielhaus und Oper gehören zur Hochkultur und es heißt regelmäßig, dass sie Angebote für nur fünf Prozent der Bevölkerung schaffen. Die SPD spricht in ihrem Positionspapier treffend davon, dass die Oper eine vergnügliche Anstrengung sei, die erlernt werden wolle. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, kann hervorragend ausgebildeten Künstlern dabei zusehen, wie sie ein Kunstwerk erstellen – ein Original, dass in seiner Intensität unmittelbar wirkt.