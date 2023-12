Weihnachtseinkäufe in Düsseldorf Düsseldorfer Innenstadt füllt sich zur Mittagszeit

Überfüllte Straßen und Verkehrschaos waren am Samstagvormittag in der Düsseldorfer Innenstadt noch nicht in Sicht. Jedoch wurde die Stadt voller, je später es wurde. Während vor der Mittagszeit noch einige Plätze in den Parkhäusern in der Innenstadt frei waren, wurde die Parkplatzsuche gegen Mittag immer schwieriger. Einige Parkhäuser waren bereits voll, andere füllten sich immer schneller. Die Online-Übersicht der Stadt zu Parkhausbelegungen und Verkehrsprognosen zeigte gegen 12.30 Uhr vor allem Stau im Bereich der Heinrich-Heine-Allee.