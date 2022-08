Hochwasser und Corona in Düsseldorf : So viele Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst wie vor Corona

In der Siedlung In den Benden räumt die Feuerwehr nach dem Hochwasser auf und pumpt die Keller der Anwohner leer. Foto: Uwe-Jens Ruhnau/Uwe-Hens Ruhnau

Düsseldorf Fast 153.000 Mal wurde die Feuerwehr im vergangenen Jahr alarmiert. Vor allem das Hochwasser mit 3400 Wasser- und Sturmschäden hat die Einsatzkräfte beschäftigt.

Die Zahl der Brände in Düsseldorf nimmt seit Jahren ab. Rund 3800 Einsätze waren es im vergangenen Jahr. 2020 lag die Zahl noch bei 3900 Brandeinsätzen, 2019 sogar bei mehr als 4200. Grund für den Rückgang seien vermehrte Renovierungen, weniger alte Elektrogeräte in Wohnungen, die einen Brand auslösen können, und vor allem die Pflicht zu Rauchmeldern, die Bewohner oftmals schon warnen, bevor ein größeres Feuer entsteht, sagt Feuerwehrchef David von der Lieth.

Zugleich hatte die Feuerwehr im letzten Jahr deutlich mehr Sturm- und Wasserschäden zu bewältigen als üblich. Fast 3400 Einsätze waren es 2021, im Vorjahr 1000. Ein großer Teil der Schäden entfiel auf das Sturmtief Bernd, das am 14. Juli über die Stadt zog und für Starkregen und Hochwasser sorgte. Innerstädtische Gewässer wie Düssel, Anger und Kittelbach traten über die Ufer, etliche Keller und Wohnungen standen unter Wasser. In Vennhausen forderte das Hochwasser auch ein Todesopfer – ein 57 Jahre alter Mann ertrank in seiner Souterrain-Wohnung. „Ein Hochwasser wie dieses gab es so zuvor in Düsseldorf noch nicht“, sagt Feuerwehrdezernent Christian Zaum. Bis zu 500 Kräfte waren zeitgleich im Einsatz, zudem sind Feuerwehrleute aus Düsseldorf nach Euskirchen gefahren, um dort weitere Hilfe zu leisten. 2021 habe gezeigt, dass dei Feuerwehr immer so aufgestellt sein müsse, dass solche Großeinsätze passieren können, sagt von der Lieth.