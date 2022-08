Verkehr in der Landeshauptstadt : Düsseldorf schleppt so viele Falschparker ab wie nie zuvor

Düsseldorf Noch nie wurden in Düsseldorf so viele Falschparker abgeschleppt wie 2021. Für das laufende Jahr wird erneut ein Rekordwert erwartet. Vor allem aus dem Halteverbot und von Behindertenparkplätzen werden Autos entfernt.

Das Ordnungsamt wird im laufenden Jahr voraussichtlich so viele Falschparker abschleppen wie noch nie zuvor. Die dort angesiedelte Verkehrsüberwachung rechnet mit 12.000 Fällen. Das wären noch rund 1300 mehr als im Vorjahr, in dem ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Im Vergleich zum Jahr 2005 hat sich die Zahl der abgeschleppten Autos mehr als verdoppelt.

Im Städtevergleich wird in Düsseldorf demnach relativ häufig abgeschleppt. Aus Zaums Sicht ist das ein Hinweis darauf, dass diese Maßnahme hohen Stellenwert habe. Er betont aber in seinem Papier an die Politik auch, dass nur zur Gefahrenabwehr abgeschleppt werden dürfe. Der Abschleppdienst dürfe nicht als „erzieherisches Mittel“ gerufen werden, auch wenn die Betroffenen das häufig so empfänden.