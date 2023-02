Wegen der Klimaaktivisten So viel Speiseöl hat die Düsseldorfer Polizei gekauft

Die Polizei muss viel in ihren Streifenwagen transportieren. Die Polizeikelle, um Fahrzeuge anzuhalten, Dinge für die Unfallaufnahme, manchmal Maschinenpistolen. Neu im Programm sind Speiseöl und kleine Holzspatel – und die sind so geheim, dass sie die Direktion für Gefahrenabwehr und Einsatzangelegenheiten im Düsseldorfer Präsidium nicht herzeigen will. So viel aber ist zu erfahren: Die Polizei der Landeshauptstadt hat 15 Liter Speiseöl eingekauft, um Klimaaktivisten, die sich mit den Händen auf der Straße festkleben, vom Asphalt ablösen zu können.