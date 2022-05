Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Düsseldorf wieder der Japan-Tag statt. Rund 600.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet - wie viel am Burgplatz, an der Rheinpromenade und dem Rest der Altstadt los ist, zeigen wir.

An der Reuterkaserne hat der Ordnungsdienst eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet.