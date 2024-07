Durchwachsenes Wetter So nass war es seit Juli 2023 in Düsseldorf

Das zuständige regionale Klimabüro in Essen hat seine Messstation für Düsseldorf am Flughafen und schreibt auf Anfrage unserer Redaktion: „Nachdem das Jahr 2023 und das Frühjahr 2024 (März bis Mai) bereits Niederschlagsrekorde brachten, setzen die vergangenen zwölf Monate noch eine neue, imposante Rekordmarke obendrauf.“ Konkret wurden im Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024 in Düsseldorf 1327,2 Liter pro Quadratmeter registriert. „Das sind noch einmal fast 210 Liter Niederschlag mehr als im Rekordjahr 2023 mit 1117,7 Liter“, erklärt der Stellvertretende Leiter des Klimabüros, Thomas Kesseler-Lauterkorn. Wären also die vergangenen zwölf Monate ein Kalenderjahr, so der Diplom-Meteorologe weiter, lägen sie mit großem Abstand auf Platz eins. Zwar wird in Düsseldorf erst seit 1970 am Flughafen aufgezeichnet, dennoch geht Kesseler-Lauterkorn davon aus, dass es auch in Düsseldorf die nassesten zusammenhängenden zwölf Monate seit 1881 gewesen sein dürften.