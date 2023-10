Nachhaltigkeit in Düsseldorf 2000 Quadratmeter mehr Grün für Düsseldorf

Seit 2020 gibt es in Düsseldorf die „grünste Fassade Europas“: 30.000 Hainbuchen begrünen den Kö-Bogen II am Gustaf-Gründgens-Platz – sie absorbieren so viel CO 2 wie 80 ausgewachsene Bäume. Direkt an der Graf-Adolf-Straße gibt es seit März einen Vertical Garden, der eine 30 Quadratmeter große digitale Werbefläche an der Hauswand mit 100 Quadratmetern Grünfläche einrahmt. Das Parkhaus am Carlsplatz soll im kommenden Jahr mit Kletterpflanzen an den Fassaden und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgestattet werden. Daneben gibt es auch etliche Dach- und private Fassadenbegrünungen.