Studie zur Sexshop-Dichte So sündig ist Düsseldorf im Städtevergleich

Das rund 217 Quadratkilometer große Düsseldorf komme in der Auswertung auf insgesamt 76 Gesamtpunkte, erklärte das Portal am Mittwoch in einer Mitteilung – gezählt wurden im Stadtgebiet demnach neun Sex-Shops, vier Stripclubs und eine Burlesque-Bar. Letztere ist in Eller zu finden und bietet Burlesque-Anfängerkurse und Auszieh-Workshops zu verschiedenen Feiertagen.