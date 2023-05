Zeremonie für König Charles in London So streitet meine britische Familie über die Krönung

Meine Tante, 64, hingegen liebt die adelige Familie und kann die Meinung ihres Mannes gar nicht verstehen. „Ich finde, sie leisten tolle Arbeit für das Land, mir ist es egal, wie viel sie kosten.“ Die Krönung sei gut für die Stimmung in der Gesellschaft und bringe alle zusammen. Am Tag der Krönung findet auch ein „village picknick“, also ein Dorffest statt. „Bei uns zu Hause werden ein paar Freundinnen vorbeikommen, aber wir machen da keine große Sache draus“, so meine Tante. Eigentlich seien die Royals aus ihrer Sicht auch nur „background noise“, also ein Hintergrundgeräusch. „Auf der einen Seite wäre es für mich unvorstellbar, wenn sie nicht mehr da wären und diese großen Veranstaltungen nicht mehr stattfinden würden, aber auf der anderen Seite ist die Krönung auch einfach etwas, was passieren wird.“